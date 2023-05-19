Байдаков Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Байдаков Яков Фомич
Мать: Байдакова Юлиана Минична
Бракосочетание
09.11.1886
Рождение ребёнка
1889
Сын: Байдаков Мстислав Андреевич
Мать ребёнка: Байдакова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Байдакова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Байдаков Стефан Андреевич
Мать ребёнка: Байдакова Мелания Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно