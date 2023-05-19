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Байдаков Андрей Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Байдаков Яков Фомич

Мать: Байдакова Юлиана Минична

Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Байдакова Мелания Афанасьевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Байдаков Мстислав Андреевич

Мать ребёнка: Байдакова Мелания Афанасьевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Байдакова Мелания Афанасьевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Байдаков Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Байдакова Мелания Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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