Андрющенко (Токарева) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрющенко (Токарева) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1956

Сын: Андрющенко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Андрющенко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрющенко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Андрющенко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрющенко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Андрющенко Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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