Андрющенко (Токарева) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1956
Сын: Андрющенко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Андрющенко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрющенко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Андрющенко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрющенко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Андрющенко Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно