Андрющенко Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрющенко Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрющенко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1956

Сын: Андрющенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Андрющенко Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрющенко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Андрющенко Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрющенко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Андрющенко Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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