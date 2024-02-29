Андрющенко Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрющенко Петр
Рождение ребёнка
14.10.1956
Сын: Андрющенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Андрющенко Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрющенко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Андрющенко Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрющенко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Андрющенко Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно