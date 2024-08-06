Борматков Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борматкова Мария Михайловна
Смерть
1967
Рождение ребёнка
19.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борматкова Мария Михайловна