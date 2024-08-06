Борматков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борматков Михаил

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борматкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борматкова Мария Михайловна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1967
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борматкова Мария Михайловна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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