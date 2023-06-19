Дубинко Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Дубинко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна
Бракосочетание
До 1767
Рождение ребёнка
1768
Сын: Дубинко Василий Емельянович
Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агриппина Емельяновна
Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дубинко Степан Емельянович
Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801