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Дубинко Емельян Иванович

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Дубинко Иван

Мать: не указана

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Дубинко Иван Емельянович

Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
До 1767

Жена: Дубинко Агафья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Дубинко Василий Емельянович

Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дубинко Иван Емельянович

Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агриппина Емельяновна

Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дубинко Степан Емельянович

Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Дубинко Агафья Леонтьевна

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
1801
Краснокутск, Харківська область