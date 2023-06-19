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Дубинко Агафья Леонтьевна

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Дубинко Иван Емельянович

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
До 1767

Муж: Дубинко Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Дубинко Василий Емельянович

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дубинко Иван Емельянович

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агриппина Емельяновна

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дубинко Степан Емельянович

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно