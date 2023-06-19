Дубинко Агафья Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович
Бракосочетание
До 1767
Рождение ребёнка
1768
Сын: Дубинко Василий Емельянович
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агриппина Емельяновна
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дубинко Степан Емельянович
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно