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Доровских Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1947

Дата смерти

14.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доровских Людмила Георгиевна

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1976

Сын: Доровских Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Доровских Людмила Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доровских Людмила Георгиевна

Смерть
14.05.2005
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