Доровских Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1947
Дата смерти14.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доровских Людмила Георгиевна
Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1976
Сын: Доровских Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Доровских Людмила Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2005