Наседкин Федор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
23.08.1868 ст.
Дочь: Литвинцева (Наседкина) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна
Рождение ребёнка
03.12.1871 ст.
Сын: Наседкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна
Рождение ребёнка
25.05.1874 ст.
Дочь: (Наседкина) Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна
Рождение ребёнка
31.08.1875 ст.
Дочь: (Наседкина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна
Рождение ребёнка
03.11.1881 ст.
Сын: Наседкин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна
Рождение ребёнка
26.06.1884
Сын: Наседкин Никанор Федорович
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна
Смерть
Неизвестно