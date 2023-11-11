Наседкин Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкин Федор Михайлович

Наседкин Федор Михайлович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Наседкин Михаил Иванович

Мать: Наседкина (Тайшина) Соломонида Абрамовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1867

Жена: Наседкина Феодосия Арсентьевна

Рождение ребёнка
23.08.1868 ст.

Дочь: Литвинцева (Наседкина) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.12.1871 ст.

Сын: Наседкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.05.1874 ст.

Дочь: (Наседкина) Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.08.1875 ст.

Дочь: (Наседкина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.11.1881 ст.

Сын: Наседкин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.06.1884

Сын: Наседкин Никанор Федорович

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Арсентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.