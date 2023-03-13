Чушкинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чушкинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Чушкинъ Григорий

Мать: Чушкина Марфа Кузьмина