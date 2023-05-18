Труфанов Феоктист Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанов Феоктист Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Труфанов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Труфанов Алексей Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Труфанов Семён

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно