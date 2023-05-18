Труфанов Феоктист Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Труфанов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Труфанов Алексей Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Труфанов Семён
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно