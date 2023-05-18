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Труфанов Алексей Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

24.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Труфанов Феоктист Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
06.07.1842

Сын: Труфанов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Труфанова Фёкла Мартыновна/Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1847

Сын: Труфанов Прохор Алексеевич

Мать ребёнка: Труфанова Фёкла Мартыновна/Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труфанова Фёкла Мартыновна/Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
24.06.1866
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: От старости