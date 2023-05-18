Труфанов Алексей Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти24.06.1866
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Труфанов Феоктист Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
06.07.1842
Сын: Труфанов Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Труфанова Фёкла Мартыновна/Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1847
Сын: Труфанов Прохор Алексеевич
Мать ребёнка: Труфанова Фёкла Мартыновна/Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
24.06.1866
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: От старости