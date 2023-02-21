Прибыткова Матрона Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прибыткова Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Прибытков Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Прибытков Роман Евдокимович
Отец ребёнка: Прибытков Евдоким Федорович
Место жительства
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно