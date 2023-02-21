Прибыткова Матрона Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрибыткова Матрона Леонтьевна

Прибыткова Матрона Леонтьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прибыткова Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Прибытков Евдоким Федорович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Прибытков Роман Евдокимович

Отец ребёнка: Прибытков Евдоким Федорович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибытков Евдоким Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close