Шатунова Агафья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Агафья Данилова

Место рождения

поч. Копнина, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Копнина, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Шатунов Андрей Естифеев

Отец ребёнка: Шатунов Естифей Елисеев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Гликерия Естифеева

Отец ребёнка: Шатунов Естифей Елисеев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Шатунов Семен Естифеев

Отец ребёнка: Шатунов Естифей Елисеев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Естифей Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795