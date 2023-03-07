Шатунова Агафья Данилова
Место рожденияпоч. Копнина, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Копнина, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Шатунов Естифей Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Гликерия Естифеева
Отец ребёнка: Шатунов Естифей Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Шатунов Естифей Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795