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Шатунов Естифей Елисеев

Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Шатунов Елисей Иванов

Мать: Шатунова Авдотья (Евдокия) Филиппова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Агафья Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Шатунов Андрей Естифеев

Мать ребёнка: Шатунова Агафья Данилова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Шатунова) Гликерия Естифеева

Мать ребёнка: Шатунова Агафья Данилова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Шатунов Семен Естифеев

Мать ребёнка: Шатунова Агафья Данилова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1783

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