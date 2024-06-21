Боровских неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровских (Кашина) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Нина

Мать ребёнка: Боровских (Кашина) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровских Зоя

Мать ребёнка: Боровских (Кашина) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровских Любовь

Мать ребёнка: Боровских (Кашина) Екатерина Степановна

Смерть
Неизвестно

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