Боровских неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Нина
Мать ребёнка: Боровских (Кашина) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровских Зоя
Мать ребёнка: Боровских (Кашина) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровских Любовь
Мать ребёнка: Боровских (Кашина) Екатерина Степановна
Смерть
Неизвестно