Боровских (Кашина) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских (Кашина) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашин Степан Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровских неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Нина

Отец ребёнка: Боровских неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровских Зоя

Отец ребёнка: Боровских неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровских Любовь

Отец ребёнка: Боровских неизвестно

Смерть
Неизвестно

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