Боровских (Кашина) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кашин Степан Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боровских неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Нина
Отец ребёнка: Боровских неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровских Зоя
Отец ребёнка: Боровских неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровских Любовь
Отец ребёнка: Боровских неизвестно
Смерть
Неизвестно