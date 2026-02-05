Колычев Фёдор Фёдорович
мужской, родился 1745, Москва, город федерального значения Москва
умер 1791, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
Колычев Василий Фёдорович1780 г.р.
Колычев Николай Фёдорович1780 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Колычев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Колычев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
После 1782
Сын: Колычев Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна
Смерть
1791