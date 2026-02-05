Колычев Фёдор Фёдорович 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колычев Фёдор Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1745, Москва, город федерального значения Москва

умер 1791, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна1758 г.р.
Дети
Колычев Василий Фёдорович1780 г.р.
Колычев Николай Фёдорович1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Колычев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1780

Сын: Колычев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1782

Сын: Колычев Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
После 1782

Сын: Колычев Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1787

Сын: Колычев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна

Смерть
1791
Москва, город федерального значения Москва

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