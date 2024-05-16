Луговская Параскева Ксенофонтовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговская Параскева Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговской Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Луговской Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Григорий Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Луговская Кристина Григорьевна

Отец ребёнка: Луговской Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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