Луговская Параскева Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговской Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Луговской Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Луговская Кристина Григорьевна
Отец ребёнка: Луговской Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно