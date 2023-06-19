Хуртина (Плеханова) Акулина
Место рождения
Дата рождения05.06.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1842
Отец: Плехановъ Андрей
Мать: Плеханова Прасковья
Бракосочетание
10.04.1860
Муж: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
01.10.1861
Сын: Хуртинъ Ананий
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
12.10.1862
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
21.11.1864
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
07.06.1867
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
01.05.1869
Сын: Хуртинъ Тимофей
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
01.04.1873
Сын: Хуртинъ Георгий
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ