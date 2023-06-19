Хуртина (Плеханова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртина (Плеханова) Акулина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.06.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1842

Отец: Плехановъ Андрей

Мать: Плеханова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.04.1860

Муж: Хуртинъ Егоръ

Рождение ребёнка
01.10.1861

Сын: Хуртинъ Ананий

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1862

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1864

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1867

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1869

Сын: Хуртинъ Тимофей

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1873

Сын: Хуртинъ Георгий

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан