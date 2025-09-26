Толь Константин Карлович
мужской, родился 22.10.1817, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 13.02.1884, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна06.12.1825 г.р.
Дети
Толь Ольга Константиновна05.01.1854 г.р.
Нарышкина (Толь) Елена Константиновна16.02.1855 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.04.1853
Рождение ребёнка
05.01.1854
Дочь: Толь Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.1855
Дочь: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Толь Сергей Константинович
Мать ребёнка: Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна
Смерть
13.02.1884
Москва, город федерального значения Москва