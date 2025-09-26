Толь Константин Карлович 22.10.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толь Константин Карлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.10.1817, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 13.02.1884, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна06.12.1825 г.р.
Дети
Толь Ольга Константиновна05.01.1854 г.р.
Нарышкина (Толь) Елена Константиновна16.02.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
26.04.1853

Жена: Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.1854

Дочь: Толь Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1855

Дочь: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Толь Сергей Константинович

Мать ребёнка: Толь (Долгорукова) Екатерина Николаевна

Смерть
13.02.1884
Москва, город федерального значения Москва

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