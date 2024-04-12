Никольский Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1854 ст.
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
04.10.1854 ст.
ЦГАМ ф. 203 оп. 745 д. 1923 лл. 994об-995
Крещение
05.10.1854 ст.
Московской губернии Коломенского уезда Знаменской села Ильинского церковь. Восприемники: села Гололобова дьячек Иван Иванов и дьячиха Варвара Васильева. ЦГАМ ф. 203 оп. 745 д. 1923 лл. 994об-995
Бракосочетание
18.01.1876 ст.
Города Москвы Никитского сорока Казанская в Сущёве церковь. Поручители по жениху: отец его родной Коломенского уезда села Ильинского Знаменской церкви пономарь Василий Федоров Никольский и московский... Показать все
Образование
До 1876
Коломна, Коломенский, Московская область
Обучался в Коломенском Духовном училище до 4-го класса. ф. 203 оп. 756 д. 18 лл. 153об-154
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Дочь: Никольская Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Никольская Ольга Дионисиева
1877-203-756-28-710об-711
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Никольский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Никольская Ольга Дионисиева
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Никольская Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Никольская Ольга Дионисиева
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.
Дочь: Маркина Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Никольская Ольга Дионисиева
ЦГАМ ф. 203 оп.771 д. -80 лл. 583об-584 В восприемниках дед священник Василий Федоров Никольский и бабушка Вера Иванова Старостина.
Смерть
До 1897
Упоминание
17.02.1915 ст.
Выдано свидетельство о рождении. Пометка в метрической книге ф. 203 оп. 745 д. 1923 лл. 994об-995