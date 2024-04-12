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Никольский Сергей Васильевич

Место рождения

Ильинское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

04.10.1854 ст.

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1854 ст.

Отец: Никольский Василий Федоров

Мать: Никольская Александра Петрова

Ильинское, Коломенский, Московская область
ЦГАМ ф. 203 оп. 745 д. 1923 лл. 994об-995
Крещение
05.10.1854 ст.
Ильинское, Коломенский, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Знаменской села Ильинского церковь. Восприемники: села Гололобова дьячек Иван Иванов и дьячиха Варвара Васильева. ЦГАМ ф. 203 оп. 745 д. 1923 лл. 994об-995
Бракосочетание
18.01.1876 ст.

Жена: Никольская Ольга Дионисиева

Москва, город федерального значения Москва
Города Москвы Никитского сорока Казанская в Сущёве церковь. Поручители по жениху: отец его родной Коломенского уезда села Ильинского Знаменской церкви пономарь Василий Федоров Никольский и московский... Показать все
Образование
До 1876
Коломна, Коломенский, Московская область
Обучался в Коломенском Духовном училище до 4-го класса. ф. 203 оп. 756 д. 18 лл. 153об-154
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Дочь: Никольская Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Никольская Ольга Дионисиева

Москва, город федерального значения Москва
1877-203-756-28-710об-711
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Никольский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Никольская Ольга Дионисиева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Никольская Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Никольская Ольга Дионисиева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.

Дочь: Маркина Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Никольская Ольга Дионисиева

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ ф. 203 оп.771 д. -80 лл. 583об-584 В восприемниках дед священник Василий Федоров Никольский и бабушка Вера Иванова Старостина.
Смерть
До 1897
Упоминание
17.02.1915 ст.
Выдано свидетельство о рождении. Пометка в метрической книге ф. 203 оп. 745 д. 1923 лл. 994об-995
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