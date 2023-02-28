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Карпасова Мария Семеновна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Карпасов Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Карпасов Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Карпасов Никифор Федорович

Отец ребёнка: Карпасов Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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