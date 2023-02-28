Карпасова Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Карпасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Карпасов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Карпасов Никифор Федорович
Отец ребёнка: Карпасов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно