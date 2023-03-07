Карпасов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Карпасов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Карпасова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Карпасова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Карпасов Никифор Федорович
Мать ребёнка: Карпасова Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно