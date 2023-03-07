Карпасов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпасов Федор Иванович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Карпасов ?

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Карпасова Мария Семеновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Карпасова Мария Семеновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Карпасов Никифор Федорович

Мать ребёнка: Карпасова Мария Семеновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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