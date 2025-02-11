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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Карпасова) Ефимия Ивановна1796 г.р.
Карпасов Федор Иванович1799 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Карпасова) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Карпасов ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1799

Сын: Карпасов Федор Иванович

Отец ребёнка: Карпасов ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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