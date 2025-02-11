?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Карпасова) Ефимия Ивановна1796 г.р.
Карпасов Федор Иванович1799 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Карпасова) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Карпасов ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Карпасов ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно