Бобриков Николай Иванович
мужской, родился 27.01.1839, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 17.06.1904, Хельсинки
Супруги
Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна20.07.1848 г.р.
Дети
Фон Шванебах (Бобрикова) Ольга Николаевна01.03.1869 г.р.
Фон Торнау (Бобрикова) Мария Николаевна22.07.1873 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
02.03.1867
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1869
Дочь: Фон Шванебах (Бобрикова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.07.1873
Дочь: Фон Торнау (Бобрикова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
11.01.1880
Дочь: Хольмсен (Бобрикова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1882
Сын: Бобриков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна
Смерть
17.06.1904