Бобриков Николай Иванович 27.01.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобриков Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.01.1839, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 17.06.1904, Хельсинки

Супруги
Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна20.07.1848 г.р.
Дети
Фон Шванебах (Бобрикова) Ольга Николаевна01.03.1869 г.р.
Фон Торнау (Бобрикова) Мария Николаевна22.07.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
02.03.1867

Жена: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Фон Шванебах (Бобрикова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Рождение ребёнка
22.07.1873

Дочь: Фон Торнау (Бобрикова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
11.01.1880

Дочь: Хольмсен (Бобрикова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
02.08.1882

Сын: Бобриков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бобрикова (Леонтьева) Ольга Петровна

Смерть
17.06.1904

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