Киселева (Дудкина) Пелагия Парфеновна 28.09.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселева (Дудкина) Пелагия Парфеновна

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Место рождения

Силино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.09.1910

Дата смерти

10.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1910

Отец: Дудкин Парфен (Порфирий) Дионисиев

Мать: Дудкина (Алёшина) Агапия (Агафья) Никандровна

Силино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Леонид Ильич

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Илья Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1930

Дочь: Киреева (Киселева) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1934

Сын: Киселев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1941

Сын: Киселев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1946

Дочь: Буланушкина (Киселева) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Рождение ребёнка
До 1947

Сын: Киселев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Рождение ребёнка
До 1947

Сын: Киселев Леонид Ильич

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1949

Дочь: Савустьян (Киселева) Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1951

Дочь: Меркулова (Киселева) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович

Смерть
10.02.1966
Орск, город Орск, Оренбургская область

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