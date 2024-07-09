Киселева (Дудкина) Пелагия Парфеновна
Место рождения
Дата рождения28.09.1910
Дата смерти10.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Леонид Ильич
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1930
Дочь: Киреева (Киселева) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1934
Сын: Киселев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1941
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1946
Дочь: Буланушкина (Киселева) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Рождение ребёнка
До 1947
Сын: Киселев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Рождение ребёнка
До 1947
Сын: Киселев Леонид Ильич
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1949
Дочь: Савустьян (Киселева) Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1951
Дочь: Меркулова (Киселева) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Киселев Илья Иванович
Смерть
10.02.1966
Орск, город Орск, Оренбургская область