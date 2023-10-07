Буланушкина (Киселева) Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1946
Дата смерти07.10.2023
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1946
Отец: Киселев Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1965
Сын: Буланушкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Буланушкин Александр Степанович
Рождение ребёнка
04.01.1971
Сын: Буланушкин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Буланушкин Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2023