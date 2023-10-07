Буланушкина (Киселева) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланушкина (Киселева) Наталья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1946

Дата смерти

07.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1946

Отец: Киселев Илья Иванович

Мать: Киселева Пелагия Парфеновна

Рождение ребёнка
04.05.1965

Сын: Буланушкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Буланушкин Александр Степанович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1971

Сын: Буланушкин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Буланушкин Александр Степанович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланушкин Александр Степанович

Смерть
07.10.2023
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