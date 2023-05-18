Труфанова (Лычагина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1892
Сын: Труфанов Семён Александрович
Отец ребёнка: Труфанов Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
16.06.1894
Дочь: Агрипина Александровна
Отец ребёнка: Труфанов Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
20.08.1897
Сын: Труфанов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Труфанов Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Труфанов Александр Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно