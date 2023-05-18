Труфанова (Лычагина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТруфанова (Лычагина) Мария Васильевна

Труфанова (Лычагина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1892

Сын: Труфанов Семён Александрович

Отец ребёнка: Труфанов Александр Спиридонович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.06.1894

Дочь: Агрипина Александровна

Отец ребёнка: Труфанов Александр Спиридонович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.08.1897

Сын: Труфанов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Труфанов Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Труфанов Александр Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труфанов Александр Спиридонович

Смерть
Неизвестно