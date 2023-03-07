Копосов Сергей Фефилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: не указана
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Копосов Патракей (Патрак) Сергеев
Мать ребёнка: не указана
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722