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Копосов Сергей Фефилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Копосов (колосов) Фефил Михеев

Мать: Копосова Устинья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Копосов Василий Сергеев

Мать ребёнка: не указана

поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Копосов Патракей (Патрак) Сергеев

Мать ребёнка: не указана

поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Чумовкой, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722
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