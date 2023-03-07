Копосова Устинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Устинья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Копосов Дмитрий Фефилов

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Фефил Михеев

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Копосов Сергей Фефилов

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Фефил Михеев

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Копосов (колосов) Сила Фефилов

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Фефил Михеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов (колосов) Фефил Михеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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