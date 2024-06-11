Скубак Анна Демидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1855
Дочь: Костенко (Скубак) Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович
Крещена 8 марта 1855г. Воспреемники Мартын Евдокимович Мачуха, Прасковья Андреевна Кулик.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Скубак Куприян Владимирович
Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1864
Дочь: (Скубак) Матрона Владимировна
Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович
Крещена 24 марта 1864 г. Воспреемники Савва Моисеевич Петренко, Александра Демидовна Иваницкая.
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Скубак Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1868
Сын: Скубак Артемий Владимирович
Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович
Крещен 24.03.1868 Воспреемник урядник Никита.
Рождение ребёнка
23.03.1868
Сын: Скубак Захарий Владимирович
Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович
Крещен 24.03.1868 Воспреемник урядник Никита
Смерть
Неизвестно