Скубак Анна Демидовна Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скубак Анна Демидовна

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скубак Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.1855

Дочь: Костенко (Скубак) Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещена 8 марта 1855г. Воспреемники Мартын Евдокимович Мачуха, Прасковья Андреевна Кулик.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Скубак Куприян Владимирович

Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.03.1864

Дочь: (Скубак) Матрона Владимировна

Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещена 24 марта 1864 г. Воспреемники Савва Моисеевич Петренко, Александра Демидовна Иваницкая.
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Скубак Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Скубак Артемий Владимирович

Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещен 24.03.1868 Воспреемник урядник Никита.
Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Скубак Захарий Владимирович

Отец ребёнка: Скубак Владимир Михайлович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещен 24.03.1868 Воспреемник урядник Никита
Смерть
Неизвестно

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