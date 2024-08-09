Скубак Куприян Владимирович 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкубак Куприян Владимирович

Скубак Куприян Владимирович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Скубак Владимир Михайлович

Мать: Скубак Анна Демидовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скубак Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1889

Дочь: (Скубак) Устинья Куприяновна

Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Скубак Иван Киприанович

Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.12.1893

Дочь: (Скубак) Мелания Киприановна

Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Скубак) Екатерина Киприановна

Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Скубак Никифор Киприанович

Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.