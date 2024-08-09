Скубак Куприян Владимирович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Скубак Владимир Михайлович
Мать: Скубак Анна Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1889
Дочь: (Скубак) Устинья Куприяновна
Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1893
Дочь: (Скубак) Мелания Киприановна
Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Скубак) Екатерина Киприановна
Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Скубак Никифор Киприанович
Мать ребёнка: Скубак Стефанида Ивановна
Смерть
Неизвестно