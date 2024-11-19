Самуил Григорьев 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самуил Григорьев

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1758 г.р.

Жена

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Дарья Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1808 ст.

Жена: Домна (Домника) Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-9WB7?i=334&cc=1921824 1й брак
Смерть
Неизвестно

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