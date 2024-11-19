Самуил Григорьев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
22.01.1808 ст.
Жена: Домна (Домника) Иванова
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-9WB7?i=334&cc=1921824 1й брак
Смерть
Неизвестно