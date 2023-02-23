Енотова Матрена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнотова Матрена Никифорова

Енотова Матрена Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.
Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.?.1885

Муж: Енотов Герасим Константинович

Рождение ребёнка
17.01.1886

Сын: Енотов Кирилл

Отец ребёнка: Енотов Герасим Константинович

Рождение ребёнка
16.02.1887

Сын: Енотов Тимофей Герасимович

Отец ребёнка: Енотов Герасим Константинович

Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close