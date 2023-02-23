Енотова Матрена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.?.1885
Рождение ребёнка
17.01.1886
Сын: Енотов Кирилл
Отец ребёнка: Енотов Герасим Константинович
Рождение ребёнка
16.02.1887
Сын: Енотов Тимофей Герасимович
Отец ребёнка: Енотов Герасим Константинович
Бракосочетание
19.02.1888
Муж: Никита Иванович
Смерть
Неизвестно