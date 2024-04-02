Чебыкин Александр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти12.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Чебыкин Иосиф (?)
Смерть
12.08.1944
http://polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=3897 https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104514629?last_name=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%... Показать все