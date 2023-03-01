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Слонова Лёля Жамалдиновна
Слонова Лёля Жамалдиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Слонов Жамалдин Хачимович
1925 г.р.
Мать
Дзугулова Зейнаф Зашуева
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Слонов Жамалдин Хачимович
Мать:
Дзугулова Зейнаф Зашуева
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