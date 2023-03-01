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Слонов Жамалдин Хачимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: Слонов Хачим Дзудзуевич

Мать: Вармахова Къуэщнащхъуэ Бацуевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Слонова Лёля Жамалдиновна

Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Татуева Роза

Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева

Рождение ребёнка
28.08.1948

Сын: Слонов Ладин Жамалдинович

Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева

Рождение ребёнка
?.10.1950

Дочь: Слонова Лера Жамалдиновна

Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева

Рождение ребёнка
1955

Сын: Слонов Леонид Жамалдинович

Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева

Смерть
Неизвестно
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