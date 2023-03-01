Слонов Жамалдин Хачимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Слонова Лёля Жамалдиновна
Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Татуева Роза
Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева
Рождение ребёнка
28.08.1948
Сын: Слонов Ладин Жамалдинович
Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева
Рождение ребёнка
?.10.1950
Дочь: Слонова Лера Жамалдиновна
Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева
Рождение ребёнка
1955
Сын: Слонов Леонид Жамалдинович
Мать ребёнка: Дзугулова Зейнаф Зашуева
Смерть
Неизвестно