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Бибилатифа Габитова

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Габит Валишин

Мать: Камюза

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.01.1873

Муж: Ахметжан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
63 сум | ее представлял отец Самит Валиш улы его представлял отец свидетели Карамасар аул Забир Сафар улы и Тимиргали Тимирбулат улы и Бикмулла Абдухалил улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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