Бибилатифа Габитова
Место рождения
Дата рождения1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Габит Валишин
Мать: Камюза
Бракосочетание
12.01.1873
Муж: Ахметжан
63 сум | ее представлял отец Самит Валиш улы его представлял отец свидетели Карамасар аул Забир Сафар улы и Тимиргали Тимирбулат улы и Бикмулла Абдухалил улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)