Камюза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бибихакима Габитова
Отец ребёнка: Габит Валишин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бибилатифа Габитова
Отец ребёнка: Габит Валишин
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бибигайша Габитова
Отец ребёнка: Габит Валишин
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мухаметгалим Габитов
Отец ребёнка: Габит Валишин
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Габит Валишин
Рождение ребёнка
1870
Сын: Мухаметсабир Габитов
Отец ребёнка: Габит Валишин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габит Валишин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматулла Габитов
Отец ребёнка: Габит Валишин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно