Камюза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камюза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бибихакима Габитова

Отец ребёнка: Габит Валишин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бибилатифа Габитова

Отец ребёнка: Габит Валишин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бибигайша Габитова

Отец ребёнка: Габит Валишин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мухаметгалим Габитов

Отец ребёнка: Габит Валишин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гали (Галиулла) Габитов

Отец ребёнка: Габит Валишин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Мухаметсабир Габитов

Отец ребёнка: Габит Валишин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габит Валишин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматулла Габитов

Отец ребёнка: Габит Валишин

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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