Ахметжан
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1873
Жена: Бибилатифа Габитова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
63 сум | ее представлял отец Самит Валиш улы его представлял отец свидетели Карамасар аул Забир Сафар улы и Тимиргали Тимирбулат улы и Бикмулла Абдухалил улы
Место жительства
Неизвестно