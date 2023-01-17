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Ахметжан

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Место рождения

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.01.1873

Жена: Бибилатифа Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
63 сум | ее представлял отец Самит Валиш улы его представлял отец свидетели Карамасар аул Забир Сафар улы и Тимиргали Тимирбулат улы и Бикмулла Абдухалил улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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