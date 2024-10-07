Вачайкина (Климушкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вачайкина (Климушкина) Анна Михайловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.02.1889

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1889

Отец: Климушкин-Лукьянов Михаил Петрович

Мать: Климушкина (Храменкова) Анна Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.02.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1905

Муж: Вачайкин Михаил Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1907

Сын: Вачайкин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Вачайкина) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: (Вачайкина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович

Подлесная Шентала, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Вачайкина) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
06.02.1915

Дочь: (Вачайкина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1917

Дочь: (Вачайкина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Вачайкина) Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Вачайкина) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович

Смерть
После 16.02.1920

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