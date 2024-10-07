Вачайкина (Климушкина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.02.1889
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1889
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.02.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1905
Рождение ребёнка
14.06.1907
Сын: Вачайкин Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: (Вачайкина) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: (Вачайкина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович
Подлесная Шентала, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Вачайкина) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
06.02.1915
Дочь: (Вачайкина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
26.02.1917
Дочь: (Вачайкина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: (Вачайкина) Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Вачайкина) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Вачайкин Михаил Степанович
Смерть
После 16.02.1920