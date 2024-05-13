Бровкина Екатерина 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Бровкина) Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бровкина) Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бровкин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Бровкина) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бровкин Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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