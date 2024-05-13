Бровкина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Бровкина) Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бровкина) Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бровкин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Бровкина) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бровкин Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Бровкин Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно