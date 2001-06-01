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Лю Сихань (Данила)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2001

Отец: Лю Тье

Мать: Кораблева Алёна Павловна