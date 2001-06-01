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Лю Сихань (Данила)
Лю Сихань (Данила)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.2001
Пол
Мужской
Отец
Лю Тье
Мать
Кораблева (Кораблева) Алёна Павловна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2001
Отец:
Лю Тье
Мать:
Кораблева Алёна Павловна
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