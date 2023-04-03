Лю Тье — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лю Тье

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.2000

Жена: Кораблева Алёна Павловна

г. Пекин, Китай
Рождение ребёнка
01.06.2001

Сын: Лю Сихань (Данила)

Мать ребёнка: Кораблева Алёна Павловна

Рождение ребёнка
11.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кораблева Алёна Павловна