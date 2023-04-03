Лю Тье
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.2000
Жена: Кораблева Алёна Павловна
г. Пекин, Китай
Рождение ребёнка
01.06.2001
Сын: Лю Сихань (Данила)
Мать ребёнка: Кораблева Алёна Павловна
Рождение ребёнка
11.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кораблева Алёна Павловна