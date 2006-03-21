Conovaloff (Evanoff) Mary Joe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Conovaloff (Evanoff) Mary Joe

Место рождения

Los Angeles, CA

Дата рождения

06.10.1916

Дата смерти

21.03.2006

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Около 1932 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1916

Отец: Evanoff Trafim «Joe» Ivanovitch

Мать: Anna Nick

Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Manya

Отец ребёнка: Conovaloff Nicholas Lukianovitch (Luke)

Бракосочетание
24.06.1935

Муж: Conovaloff Nicholas Lukianovitch (Luke)

Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
24.07.1937

Сын: Conovaloff John N. (Johnny)

Отец ребёнка: Conovaloff Nicholas Lukianovitch (Luke)

Los Angeles, CA
Смерть
21.03.2006
Los Angeles, CA
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