Conovaloff (Evanoff) Mary Joe
Место рожденияLos Angeles, CA
Дата рождения06.10.1916
Дата смерти21.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1916
Отец: Evanoff Trafim «Joe» Ivanovitch
Мать: Anna Nick
Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Manya
Отец ребёнка: Conovaloff Nicholas Lukianovitch (Luke)
Бракосочетание
24.06.1935
Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
24.07.1937
Сын: Conovaloff John N. (Johnny)
Отец ребёнка: Conovaloff Nicholas Lukianovitch (Luke)
Los Angeles, CA
Смерть
21.03.2006
Los Angeles, CA