Conovaloff Nicholas Lukianovitch (Luke) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Conovaloff Nicholas Lukianovitch (Luke)

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Место рождения

San Francisco, CA

Дата рождения

15.03.1914

Дата смерти

12.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914

Отец: Коновалов Conovaloff Лукьян Lukian Иванович Ivanovich

Мать: Conovaloff Fenya (Fannie) Moseivna

San Francisco, CA
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Manya

Мать ребёнка: Conovaloff Mary Joe

Бракосочетание
24.06.1935

Жена: Conovaloff Mary Joe

Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
24.07.1937

Сын: Conovaloff John N. (Johnny)

Мать ребёнка: Conovaloff Mary Joe

Los Angeles, CA
Смерть
12.02.1942
Bakersfield, Kern, California, USA
Причина смерти: отравления ботулизмом, которым заболели пять человек после ужина в доме мистера и миссис Алексис Эмеральд
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