Conovaloff Nicholas Lukianovitch (Luke)
Место рожденияSan Francisco, CA
Дата рождения15.03.1914
Дата смерти12.02.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914
San Francisco, CA
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Manya
Мать ребёнка: Conovaloff Mary Joe
Бракосочетание
24.06.1935
Жена: Conovaloff Mary Joe
Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
24.07.1937
Сын: Conovaloff John N. (Johnny)
Мать ребёнка: Conovaloff Mary Joe
Los Angeles, CA
Смерть
12.02.1942
Bakersfield, Kern, California, USA
Причина смерти: отравления ботулизмом, которым заболели пять человек после ужина в доме мистера и миссис Алексис Эмеральд