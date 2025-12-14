Бахметев Владимир Петрович Около 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Бахметев Владимир Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1773

умер 11.02.1853, Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя

Супруги
Бахметьева (Нащокина) Дарья Александровна1781 г.р.
Дети
Повалишина (Бахметьева) Елизавета Владимировна05.03.1814 г.р.
Бахметев Фёдор Владимирович1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1812

Жена: Бахметьева (Нащокина) Дарья Александровна

Рождение ребёнка
05.03.1814

Дочь: Повалишина (Бахметьева) Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Бахметьева (Нащокина) Дарья Александровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бахметев Фёдор Владимирович

Мать ребёнка: Бахметьева (Нащокина) Дарья Александровна

Рождение ребёнка
19.06.1818

Сын: Бахметев Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Бахметьева (Нащокина) Дарья Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0745-000215/00000131.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ В СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ. 19/27.6.1818г. Петр У КС и Кавалера Владимира Петровича Бахметева и зже Дарьи Александровны. Восприемники - тесть его отставной Ген-Лейтенант и Кавалер Александр Петрович Нащекин и означенного г. Бахметева дочь его девица Александра Владимировна.

Смерть
11.02.1853
Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя

Смерть - https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-000354/00000108.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ БОРИСО-ГЛЕБСКОЙ НА ПОВАРСКОЙ Место погребения: Gulnevo, Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя

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