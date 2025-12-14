Бахметев Владимир Петрович
мужской, родился Около 1773
умер 11.02.1853, Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя
Супруги
Дети
Повалишина (Бахметьева) Елизавета Владимировна05.03.1814 г.р.
Бахметев Фёдор Владимирович1815 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
05.03.1814
Дочь: Повалишина (Бахметьева) Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Бахметьева (Нащокина) Дарья Александровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бахметев Фёдор Владимирович
Мать ребёнка: Бахметьева (Нащокина) Дарья Александровна
Рождение ребёнка
19.06.1818
Сын: Бахметев Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Бахметьева (Нащокина) Дарья Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.02.1853
Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя