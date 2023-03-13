Тарасова Марфа Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Щербакова Степанида
Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Медведевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Гаврила Ермиловъ
Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Акилъ Ермиловъ
Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сорокина Матрена Ермилова
Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермилъ Тарасовъ