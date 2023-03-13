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Тарасова Марфа Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Щербакова Степанида

Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ

Рождение ребёнка
1753

Сын: Медведевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ

Рождение ребёнка
1756

Сын: Гаврила Ермиловъ

Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Акилъ Ермиловъ

Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сорокина Матрена Ермилова

Отец ребёнка: Ермилъ Тарасовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилъ Тарасовъ

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