Щербакова (Тарасова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Тарасова) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ермилъ Тарасовъ

Мать: Тарасова Марфа Леонтьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Щербаковъ Василий

Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Щербаковъ Петръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Сергей Андреевъ

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