Щербакова (Тарасова) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Ермилъ Тарасовъ
Мать: Тарасова Марфа Леонтьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Щербаковъ Василий
Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Щербаковъ Петръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Сергей Андреевъ
Бракосочетание
Неизвестно