Небогатов Гурьян Отст. Солдат Кр. Св. Петра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небогатов Гурьян Отст. Солдат Кр. Св. Петра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Небогатов Петр Капрал Кр. Пп Гуров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Кобылина 1, Атасова 2, Новокрещенова 3 Марфа Гурова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1781

Дочь: Ирина Гурова

Мать ребёнка: не указана

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
млад дочь цирюльника ПП батальона
Рождение ребёнка
19.09.1783

Дочь: Фекла Гурьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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