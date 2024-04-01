Небогатов Гурьян Отст. Солдат Кр. Св. Петра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Небогатов Петр Капрал Кр. Пп Гуров
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Кобылина 1, Атасова 2, Новокрещенова 3 Марфа Гурова
Рождение ребёнка
24.04.1781
Дочь: Ирина Гурова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
млад дочь цирюльника ПП батальона
Рождение ребёнка
19.09.1783
Дочь: Фекла Гурьева
Смерть
Неизвестно